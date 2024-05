Bayer Leverkusen, Inter Mailand und wer noch? In diesen Ligen steht der Meister schon fest

Bayer Leverkusen hat sich vor mehreren Wochen den ersten Meistertitel in Vereinsgeschichte gekrallt und den Bayern Münchens Jahrzehnte lange Dominanz gebrochen. Zusätzlich steht die Werkself sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League im Finale. Die aktuell ungeschlagenen Leverkusener können also das kleine Triple holen.

Doch Bayer Leverkusen ist nicht der einzige europäische Klub, der sich in der laufenden Spielzeit vorzeitig zum Meister küren konnte. In der italienischen Serie A ist Inter Mailand wieder auf dem Thron und damit in der nächsten Saison der Gejagte. Zwei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Rivale AC Milan mehr als 20 Punkte.