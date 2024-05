Jude Bellingham: Messi- und CR7-Erbe beim Ballon d'Or? "Es ist etwas ganz Besonderes"

"Der Ballon d'Or sollte kein Award für Lebensleistungen sein"

Der ehemalige Liverpool-Profi verglich die Auszeichnung mit den Oscars und Awards für Lebensleistungen und erklärte: "Der Ballon d'Or sollte kein Award für Lebensleistungen sein, es sollte einer sein, der Leistungen in der Gegenwart belohnt. Es braucht einen Reset nach den Messi- und Ronaldo-Jahren. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vini Jr., Phil Foden, Declan Rice, Jude Bellingham haben – zahlreiche junge Spieler mit Qualität, die für große Klubs spielen."

Besonders hob er dabei die Leistungen von Bellingham hervor, die "vermutlich die größten eines englischen Spielers im Ausland" wären. Womit er sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch die Historie bezog: "Jede Woche spielt er gegen die Allerbesten der Welt und es ist etwas ganz Besonderes, dass ein relativ hochkarätiger Rookie diesen Verein vom ersten Tag an mit so viel Selbstvertrauen betritt." Bellingham sei zwar kein fertiger Spieler, aber es gebe keinen anderen, "der einen größeren Einfluss auf seinen Verein hatte".

Dementsprechend mache es also absolut Sinn, dass er den Ballon d'Or gewinnt: "Ich denke kein anderer kommt an ihn heran in diesem Jahr."

Konkurrenz bekommen könnte Bellingham von einem Teamkollegen: Vinicius Junior spielt eine überragende Saison. Während der Engländer sich bei der Europameisterschaft beweisen kann, wird der Brasilianer bei der Copa América auf Titeljagd gehen.