Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Coppa Italia Finale im TV und Livestream?

In Italien wird am heutigen Mittwoch, 15. Mai, der Pokalsieger ermittelt. Im Finale der Coppa Italia stehen sich im Stadio Olimpico in Rom Atalanta Bergamo und Juventus Turin gegenüber. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Mit Atalanta Bergamo (5.) und Juventus Turin (4.) spielen zwei Tabellennachbarn in der Serie A um den Titel. Während Juventus schon fix für die Champions League 2024/25 qualifiziert ist, kämpft Atalanta noch mit der AS Rom und Lazio Rom um einen freien Platz in der Königsklasse.

Juventus ist mit 14 Titel Rekordpokalsieger. Bergamo gewann die Coppa Italia bisher erst einmal.

Vom Namen her ist Juventus Turin der Favorit, Bergamo spielt aber eine starke Saison, was der Einzug ins Finale der Europa League beweist.