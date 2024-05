Ambitionierter Klub aus Saudi-Arabien will wohl José Mourinho als neuen Trainer

Wie der renommierte Sportjournalist Ben Jacobs berichtet, steht Mourinho bei Al-Qadsiah ganz oben auf dem Zettel. Der Klub um den früheren Bundesligaprofi Alexander Hack steht aktuell kurz vor dem Aufstieg in die Saudi Pro League. Dort will man nächste Saison dann am liebsten mit Mourinho die Topklubs Al-Hilal, Al-Nassr und Co. ärgern.

Mourinho wäre in jedem Fall frei verfügbar, ist der 61-Jährige seit seiner Entlassung bei der AS Rom im Januar doch ohne Anstellung als Trainer.

"Ich habe keinen Verein, ich bin frei. Aber ich möchte arbeiten, im Sommer will ich arbeiten", hatte Mourinho schon im März angekündigt, dass er eine baldige Rückkehr ins Trainergeschäft anpeilt.

Unter anderem war der Portugiese in den vergangenen Monaten auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden, der bekanntlich einen Nachfolger für Thomas Tuchel sucht.

Für Mourinho wäre Al-Qadsiah seine elfte Station als Cheftrainer. Seine bisher größten Erfolge feierte er mit dem FC Porto und Inter Mailand, mit denen er jeweils die Champions League gewann (2004 und 2010).