66. Hattrick der Karriere! Cristiano Ronaldo schießt Al-Nassr zum Kantersieg

Saudi-Arabien: Al-Hilal so gut wie Meister

Mit dem Sieg verhinderte Al-Nassr indes, dass Spitzenreiter Al-Hilal schon an diesem Wochenende auch rechnerisch die Meisterschaft perfekt macht. Dass Ronaldo und Co. dem Kontrahenten den Titel noch streitig machen können, ist angesichts des deutlichen Rückstands aber nur noch theoretisch möglich.

Vier Ligapartien stehen für Al-Nassr diese Saison nun noch an, als nächstes trifft man in einigen Tagen auf Al-Okhdood.

Im Sommer steht für Ronaldo mit der EM in Deutschland, bei der er voraussichtlich in Portugals Kader stehen wird, noch ein großes Highlight an.