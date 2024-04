Unfassbare Serie von ehemaligem Stürmer des FC Bayern München: Roque Santa Cruz trifft durchgehend seit 26 Jahren

Also wechselte Santa Cruz 2016 in die Heimat und wollte "eigentlich nur noch sechs Monate spielen". Doch weil es lief und lief, sind daraus inzwischen fast acht Jahre geworden. Sein zu Bayern-Zeiten so anfälliges Knie halte dank eiserner Disziplin inzwischen wieder, erklärte Santa Cruz seinen goldenen Fußballer-Herbst. "Zudem motiviert es mich, dass meine Söhne, von denen zwei schon zur Uni gehen, ihren Papa noch gut kicken sehen können."

Vier Kinder hat der Champions-League-Sieger von 2001 - und große Freude daran, sie mit den einstigen Heldentaten des Herrn Papa zu "quälen". Seinen Song, berichtete er vergnügt, "mache ich immer wieder meinen Söhnen im Auto an, damit sie das Lied auch ja gut kennen".