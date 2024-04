"Niemand möchte so etwas sehen": Zoff zwischen Jürgen Klopp und Mohamed Salah beim FC Liverpool schlägt hohe Wellen

© getty

Die Nerven liegen blank - und das wenige Wochen, bevor Klopp sich auf eine letzte Ehrenrunde durch Anfield machen wird. Es ist nicht lange her, da schienen die Chancen auf einen versilberten Abschied für den 56-Jährigen hoch. Doch nach dem Triumph im League Cup Ende Februar kam erst das Aus im FA-Cup, in der vorvergangenen Woche dann in der Europa League. In der Liga müsste nach dem zweiten sieglosen Spiel in Folge ein Wunder helfen. Nun kracht es auch neben dem Feld. Erhält Klopps Erbe auf der Zielgeraden Kratzer?

"Niemand möchte so etwas zwischen einem Trainer und einem Schlüsselspieler sehen", befand Ex-Profi und TV-Experte Peter Crouch, "das sieht nicht gut aus für den Klub." Stürmer-Idol Alan Shearer zeigte bei der BBC Verständnis für Salahs Frust: "Er hat Liverpool oft gerettet."

Drei Spiele bleiben Klopp und Liverpool für einen versöhnlichen Abschied. Die fast neunjährige, innige Beziehung, die im Champions-League-Sieg 2019 und der Meisterschaft 2020 gipfelte, hätte das verdient. Gut möglich übrigens, dass nicht nur Klopp "Goodbye" sagen wird: Salah (Vertrag bis 2025) wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.