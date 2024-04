Nächste Show von Lionel Messi! Superstar lässt Inter Miami jubeln

Weltmeister Lionel Messi beweist in der MLS unverändert große Treffsicherheit. Der Alleinunterhalter führte seinen Klub Inter Miami beim 4:1 (1:1) bei New England Revolution mit einem Doppelpack nach Rückstand zum sechsten Sieg im elften Spiel - Messi drehte in der 32. und 68. Minute die Partie.

