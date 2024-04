"Weiß, dass meine Zeit kommen wird": Miro Klose hofft auf Trainerkarriere in Italien

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose peilt einen Trainerjob in Italien an. "Ich bin hoffnungsvoll, dass es für mich eine Möglichkeit geben wird", sagte Klose anlässlich eines Termins zur Fußball-EM in der Residenz des deutschen Botschafters in Rom.

Klose hat nach seiner Spielerkarriere bereits als Assistent von Hansi Flick bei Bayern München und als Trainer in Österreich erste Erfahrungen im Coaching gesammelt. © (C)Getty images 20230321_Miroslav_Klose "Ich weiß, dass meine Zeit als Trainer kommen wird", betonte Klose. Er orientiert sich dabei am Beispiel von Simone Inzaghi, der nach einer Spielerkarriere bei Lazio zum Toptrainer von Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand avanciert ist. Klose setzt bei der EM auf Kroos und Deutschland Bei der EM im Sommer hofft er unterdessen mindestens auf den Halbfinaleinzug des deutschen Teams. "Danach kann alles geschehen", sagte der Weltmeister von 2014, der die Rückkehr von Toni Kroos in die DFB-Elf begrüßte. "Ich mag ihn als Person und Spieler. Wenn er spielt, wie er es gegen Frankreich getan hat, kann Deutschland einen weiten Weg bei dieser EM gehen", betonte Klose.

