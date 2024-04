"Sein Ego macht es schwer, ihn rauszulassen": Ex-BVB-Spieler sieht Portugal ohne Cristiano Ronaldo bei der EM deutlich stärker

Berger, der 1996 einer der Stars der EURO war und dessen Tschechen bei der Endrunde in diesem Jahr in der Gruppenphase auf Portugal treffen, sagte bei Boyle Sports über Ronaldo: "Er mag einer der besten Spieler der Geschichte sein, aber das Alter bleibt ein Faktor. Er ist 39 Jahre alt und ich dachte schon bei der WM vor 18 Monaten, dass er nicht mehr in der Startelf stehen sollte. Er sollte von der Bank kommen für 20, 25 Minuten. Seine Chancen wird er immer kriegen, ganz egal, wie lange er auf dem Platz steht."

Weiter fand der ehemalige Spieler des BVB deutliche Worte: "Für die ganze Mannschaft wäre es in Katar besser gewesen, wenn er draußen geblieben wäre. Aber sein Ego und diese Dinge machen es schwer, ihn rauszulassen. Wenn er gegen Tschechien bei der EM beginnt, bin ich happy."

Für Berger haben die Portugiesen ohne CR7 in der Starformation "eine viel größere Chance", das Turnier in Deutschland zu gewinnen. Ohne den Torjäger von Al-Nassr, so der 50-Jährige, "hätten sie schon in Katar das Finale erreichen können".