Schweiz Championship Group: Datum, Termin, Spielplan, Modus, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Saison 2023/24 in der Super League wird erstmals ein bisschen anders enden: mit der Meisterrunde.

Schweiz Championship Group: Modus

Und was bedeutet das? Fans der Admiral Bundesliga in Österreich werden das Prinzip kennen: Die zwölf Mannschaften der Super League werden nach 33 Spieltagen aufgeteilt. Die besten sechs Mannschaften landen in der Meisterrunde, die unteren Klubs spielen in der Relegation Group gegen den Abstieg.

In der Championship Group werden einfach fünf weitere Partien an die reguläre Saison drangehängt, jeder der sechs Klubs spielt einmal gegen jeden. Die Punkte von den ersten 33 Spieltagen werden mitgenommen, die in der Meisterrunde gesammelten Punkte werden dann draufgerechnet. Wer am Ende oben steht, ist Meister.

So viel zum Grundprinzip. Aber welche Teams werden in der Meisterrunde aufeinandertreffen? Wann geht es los? Und wer ist im TV und Livestream zuständig? SPOX klärt auf.