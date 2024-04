Olympiakos Piräus vs. Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul könnt Ihr heute live und in voller Länge auf RTL+ verfolgen. Der Privatsender RTL mit seinem Streaminganbieter RTL+ hält nämlich in dieser Saison die exklusiven Übertragungsreche an der Conference League.

Im Livestream seht Ihr das Viertelfinalhinspiel live ab 18.10 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Begegnung in der Konferenz, ebenfalls ab 18.10 Uhr verfolgen.

Nur mit einem kostenpflichtigen RTL+-Abo seht Ihr am heutigen Abend das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul. Ein Abonnement kostet bei dem Streamingdienst 6,99 Euro im Monat.