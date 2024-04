Giuseppe Rossi: "Lionel Messi wäre auch mit 80 noch der Beste der MLS"

© getty

Messi hatte zuletzt erklärt, dass er sein Karriereende nicht an seinem Alter festmachen wolle, sondern zurücktreten werde, wenn er keinen Spaß mehr am Fußball habe. "Ich werde Schluss machen, wenn ich fühle, dass ich keine Leistung mehr bringe, ich keine Freude mehr auf dem Platz habe oder dort meinen Mitspielern nicht mehr helfen kann", sagte er dem Podcast Big Time. "Ich bin sehr selbstkritisch. Ich weiß, wenn ich gut war und wenn ich schlecht war. Für mein Karriereende ist mein Alter egal. Solange ich mich gut fühle, werde ich weiterspielen."

Messi hat für Inter Miami in der laufenden Saison bislang in neun Partien neunmal getroffen. Am Samstag geht es für Inter in der Liga gegen New England Revolution.