"Der Star im Ring": Saudi-Klub veräppelt Cristiano Ronaldo nach Ausraster mit Wrestling-Video

Der Tabellenführer der Saudi Pro League machte sich über Ronaldo, der nach einem Ellenbogenschlag mit Rot vom Platz musste, und den Gegner mit zwei Videos lustig.

Al-Hilal zeigte bei TikTok ein Video, in dem zwei Ausraster von Ronaldo zusammenmontiert wurden. Einmal nahm der Portugiese einen Hilal-Spieler in den Schwitzkasten, dazu präsentierte Al-Hilal noch den Ellenbogenschlag aus dem Supercup. "Der Star im Ring - in jeglicher Hinsicht", schrieb Al-Hilal dazu, garniert mit einem Boxhandschuh und der Einlaufmusik von Wrestling-Star John Cena.

In einem Post bei X bezeichnete Al-Hilal den Kontrahenten außerdem als "Witz".

Cristiano Ronaldo hatte beim Stand von 0:2 gleich doppelt per Ellenbogen gegen seinen Gegenspieler ausgeteilt. Die anschließende Rote Karte wollte er nicht wahrhaben und diskutierte mit dem Schiedsrichter, erhob dann seine Faust in Richtung des Unparteiischen und verließ dann höhnisch applaudierend langsam das Spielfeld.