Transfer zu Inter Miami offiziell: Gebürtiger Franke spielt jetzt mit Lionel Messi

Der gebürtige Franke Julian Gressel spielt in der MLS künftig an der Seite von Weltstar Lionel Messi. Der 30-Jährige, zuletzt bei Meister Columbus Crew aktiv, unterschrieb bei Inter Miami einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr, mich so einem ehrgeizigen Verein anschließen zu können", sagte Gressel: "Ich bin bereit, mich an die Arbeit zu machen und meine Erfahrung in dieser Liga zu nutzen, um meinen neuen Teamkollegen und diesem großartigen Verein zu helfen, seinen Traum vom Gewinn weiterer Titel zu verwirklichen."

Gressel spielt seit 2017 in der MLS, wo er zunächst für Atlanta United auflief. Mit dem Klub feierte er 2018 seine erste Meisterschaft. Über DC United und die Vancouver Whitecaps kam er im vergangenen Sommer zu Columbus. Inzwischen hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und sechs Länderspiele absolviert.

Beim Klub von David Beckham in Florida trifft er neben Messi auf eine ganze Reihe weiterer Topstars. Dort stehen inzwischen auch Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba unter Vertrag, allesamt wie Messi frühere Größen des FC Barcelona. Die MLS-Saison startet am 22. Februar.