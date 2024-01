Komplettes VAR-Desaster! Spitzenspiel wird wiederholt

Das Spiel zwischen Anderlecht und Genk wird wegen eines irrtümlich aberkannten Elfmeters wiederholt.

Keeper Kasper Schmeichel vom RSC Anderlecht hatte in der Ligapartie der Belgischen Pro League gegen RSC Genk am 23. Dezemberin der 23. Minute einen Elfmeter von Bryan Heynan pariert, jedoch hatte Yira Sor den Abpraller verwertet.

Der VAR hatte den Treffer aber aberkannt, da Sor zu früh in den Strafraum gelaufen sei. Allerdings übersah der Video-Schiedsrichter, dass auch zwei Verteidiger Anderlechts in den Strafraum gelaufen waren. Der Elfmeter hätte also wiederholt werden müssen.

Genk legte nach dem 1:2 Beschwerde gegen die Spielwertung ein, der Disziplinarausschuss gab der Beschwerde statt und entschied nun, das Spiel wegen der Fehlentscheidung des VAR neu anzusetzen.

Mit der Entscheidung, das Spiel zu wiederholen, wird in Belgien ein Präzedenzfall geschaffen, der in ganz EuropaFür Aufsehen sorgen dürfte.

Vor allem beim FC Liverpool dürfte man die Entscheidung mit gemischten Gefühlen aufnehmen. Im Oktober hatte der FC Liverpool nach einem VAR-Fehler im Spiel gegen Tottenham eine Wiederholung gefordert. Die Premier League hatte den Antrag abgelehnt.