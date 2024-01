Transfers und Gerüchte am 16. Januar: BVB hat wohl Caglar Söyüncü im Blick - will Matthijs de Ligt den FC Bayern verlassen?

© getty

Ismail Yüksek

Der VfB Stuttgart ist an dem türkischen Mittelfeldspieler von Fenerbahce interessiert. Das berichtet Sports Digitale aus der Türkei.

Auch Olympique Lyon will den 24-Jährigen haben und soll zuletzt acht Millionen Euro plus vier Millionen an Zusatzzahlungen geboten haben. Je nachdem, wie sich die Verhandlungen der beiden Vereine entwickel, erwägen die Schwaben, sich zu beteiligen und ebenfalls ein Angebot abzugeben.