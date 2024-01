Provokation gegenüber Lionel Messi! Spieler von Al-Hilal feiert Tor mit Jubel von Cristiano Ronaldo

Al-Hilals Offensivspieler Michael hat sein Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 im Testspiel gegen Lionel Messis Inter Miami am Montag mit dem typischen Jubel von Cristiano Ronaldo gefeiert.

Der 27-Jährige bejubelte seinen Kopfballtreffer kurz vor der Halbzeitpause in der Pose, die CR7 weltberühmt gemacht hat. Das Publikum in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad stimmte dazu deutlich hörbar das "SIUUU" an, das Ronaldo während des Jubels stets von sich gibt.

Da Messi für Miami auf dem Platz stand, ist die Aktion als kleine Provokation in Richtung des argentinischen Superstars zu verstehen, der sich mit CR7 über Jahre hinweg um den Ballon d'Or duellierte.

Am Donnerstag kommt es dann auch zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Messi und Ronaldo. Dann bestreitet Miami nämlich ein weiteres Testspiel in Saudi-Arabien, diesmal gegen Al-Nassr um CR7.

Die neue MLS-Saison startet für Miami, das am Montag auch sein neues Trikot vorstellte, dann Ende Februar. In Messis erster kompletter Spielzeit in den USA will der Klub unbedingt die Playoffs erreichen.