Mikro-Panne: Boss der Saudi-Liga lästert über Fragen zum "verdammten Sportswashing"

So auch in jenem Gespräch mit SVT. Da sagt Emenalo zunächst deutlich diplomatischer als in der Interviewpause: "Wir leben in einer Welt, in der die Menschen das Recht haben, ihre Meinung zu äußern. Ich bin kein Politiker und ich bin nicht die Sittenpolizei. Meine Aufgabe ist es, hierher zu kommen und bei einem wunderbaren und ehrgeizigen Projekt zu helfen und eine wettbewerbsfähige und unterhaltsame Liga zu schaffen, auf die die Menschen im Königreich stolz sind."

Mittlerweile sollen mehrere der hochbezahlten Stars in Saudi-Arabien unzufrieden sein, Jordan Henderson hat sich bereits von Al-Ettifaq nach sechs Monaten Richtung Ajax Amsterdam verabschiedet. Eine grundsätzliche Unzufriedenheit sieht der 58-Jährige aber nicht. Vielmehr sei es "leicht, unnötige Gerüchte zu verbreiten".