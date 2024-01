Mesut Özil schwärmt von DFB-Star: "Der beste Verteidiger der Welt"

Weltmeister Mesut Özil hat seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger von Real Madrid in den höchsten Tönen gelobt und ihn sogar als "besten Verteidiger der Welt im Moment" bezeichnet.

"Prime Toni Rüdiger ist einfach der beste Verteidiger der Welt im Moment", twitterte der 35-Jährige, der seine Karriere mittlerweile beendet hat. "Unglaubliche Saison für meinen ehemaligen Verein Real Madrid. Du kannst auch Haaland oder Osimhen fragen, wie gut er ist! Schaut euch an, was mit Chelsea passiert ist, nachdem er gegangen ist - sie vermissen seine Mentalität jeden Tag."

Özil nahm mit seinen Aussagen Bezug auf ein Statement von Real-Coach Carlo Ancelotti, der den Abwehrspieler nach seinem Siegtreffer beim 1:0 gegen Mallorca ebenfalls gelobt hatte.

Die Königlichen haben durch den knappen Sieg die Tabellenführung in LaLiga erfolgreich verteidigt. Am kommenden Samstag muss das Team um Rüdiger in der Copa del Rey gegen den Viertligisten Arandina CF antreten.