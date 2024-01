Transfer zum Messi-Klub: Julian Gressel geht zu Inter Miami

Inter Miami, Klub von Superstar Lionel Messi, steht kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Verpflichtung von Julian Gressel. Das berichtet The Athletic.

Der in Deutschland geborene Mittelfeldspieler wird bei den Herons demnach für zwei Jahre unterschreiben, nachdem sein Vertrag bei Columbus Crew ausgelaufen war.

Inter Miami, Sieger des Leagues Cups 2023, will seine Mannschaft vor Beginn der neuen Saison weiter verstärken. Zuvor hatte das Team aus Florida bereits Ex-Barcelona-Star Luis Suárez als Neuzugang vorgestellt.

Zweite Zusammenarbeit für Gressel mit Tata Martino

Gressel ist für Inter ein flexibel einsetzbarer Spieler, der im rechten Mittelfeld, in der Zentrale oder als Rechtsverteidiger auflaufen kann. Nach seinem Debüt im Januar 2023 hat er bislang sechs Länderspiele für das US-Team gemacht.

Gressel kennt Inter-Trainer Tata Martino bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Atlanta United. Der 30-Jährige wird in Kürze mit der Vorbereitung auf die neue MLS-Saison beginnen. Vor dem Pflichtspielstart stehen für das Messi-Team aus Miami noch Duelle gegen Vissel Kobe, Newell’s Old Boys und Cristiano Ronaldos Al-Nassr an.