"Hätten alle tot sein können": Gambia-Auswahl entgeht Fiasko bei der Anreise zum Afrika Cup nur knapp

Der Flug von Banjul an die Elfenbeinküste sollte für die gambischen Nationalspieler eigentlich die letzte Etappe einer kräftezehrenden Anreise zum Africa Cup sein. Zu diesem Zeitpunkt war die Mannschaft vom Trainingslager in Saudi-Arabien über Zwischenstopps in Istanbul und Casablanca bereits 32 Stunden unterwegs.

Der Fußball-Verband Gambias schrieb in einem offiziellen Statement von "technischen Problemen" am Flugzeug: "Nach der Landung ergaben erste Untersuchungen, dass es zu einem Verlust von Kabinendruck und Sauerstoff kam. Das Team der Betreibergesellschaft des Fluges, Air Cote d'Ivoire, untersucht die Situation weiter, um festzustellen, was den Mangel an Sauerstoff und Kabinendruck verursacht hat."

Gambia startet am Montag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Senegal ins Turnier, die weiteren Gegner sind Kamerun und Guinea. Wann die Mannschaft an die Elfenbeinküste reisen wird, ist noch unklar.