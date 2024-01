"Er ist ein guter Muslim": Vater von Sadio Manés 18-jähriger Frau spricht über Hochzeit

© getty

Mané schaffte einst bei Red Bull Salzburg seinen großen Durchbruch und wechselte 2014 zum FC Southampton. Zwei Jahre später verpflichtete der FC Liverpool den Linksaußen für mehr als 40 Millionen Euro Ablöse. Bei den Reds erlebte dieser die erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn. 2022 folgte der Transfer zum FC Bayern, wo Mané allerdings nicht glücklich wurde und nach nur einem Jahr zu Al-Nassr weiterzog.

In dieser Saison bringt es Mané für seinen Verein an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo auf 26 Einsätze. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und sechs Vorlagen.

Mané bereitet sich aktuell auf den Afrika Cup in der Elfenbeinküste vor. Der 100-malige Nationalspieler ist mit dem Senegal Titelverteidiger. Am Montag steht dort für die Senegalesen das erste Spiel in der Gruppe C gegen Gambia auf dem Programm.