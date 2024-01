Cristiano Ronaldo stichelt gegen Weltfußballer Lionel Messi

Cristiano Ronaldo (38, Al-Nassr) hat sich nach den Globe Soccer Awards in Dubai zu Wort gemeldet und dabei gegen seinen ewigen Rivalen Lionel Messi (36, Inter Miami) gestichelt.

Ronaldo gewann bei den Globe Soccer Awards drei Preise, darunter den Maradona Award für den Spieler mit den meisten Pflichtspieltoren im Jahr 2023. Wenige Tage zuvor hatte sich Messi bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer vor Erling Haaland von Manchester City und PSG-Star Kylian Mbappé durchgesetzt.

In einem Interview mit der portugiesischen Record führte Ronaldo aus: "Ich glaube, in gewisser Weise verlieren diese Auszeichnungen an Glaubwürdigkeit. Man sollte eine ganze Saison analysieren. Ich will damit nicht sagen, dass Messi es nicht verdient hat, oder Haaland oder sogar Mbappé. Aber ich glaube einfach nicht mehr an diese Auszeichnungen."

Es gehe ihm stattdessen mittlerweile mehr um "Fakten und Zahlen", so der 38-Jährige: "Zahlen lügen nicht. Diesen Award hier kann mir niemand nehmen, denn er ist die Realität. Wenn man so will macht er mich noch glücklicher, denn Zahlen sind Tatsachen."

Ronaldo erzielte 2023 in 59 Spielen 54 Tore und landete damit im Ranking vor Mbappé (52 Treffer in 53 Partien).

"Manche mögen sagen, dass es für mich einfacher war, weil ich in Saudi-Arabien spiele", so Ronaldo. "Aber Profifußballer wissen, dass es immer schwierig ist, Tore zu erzielen, sei es in Saudi-Arabien, Italien, Spanien oder Portugal. Ein Tor ist ein Tor. Und auf eine Art und Weise fühle ich mich sogar noch stolzer, dass ich vor Haaland, Mbappé und (Harry) Kane gelandet bin."

Die Saudi Pro League pausiert aktuell. Für Al-Nassr und CR7 stehen daher in den kommenden Tagen einige Testspiele an. Zunächst geht es gegen Shanghai Shenhua und Zhejiang, ehe es am 1. Februar zum Duell mit Messis Inter Miami kommt.