Cristiano Ronaldo ist verletzt, Al-Nassr sagt Testspiele in China ab: Duell mit Lionel Messi in Gefahr

Cristiano Ronaldo ist verletzt. Das teilte sein Klub Al-Nassr, der sich derzeit im Trainingslager in China befindet, mit. Der Portugiese plagt sich mit muskulären Problemen herum. Die beiden Testspiele gegen Shanghai Shenhua und Zheijang, die in dieser Woche stattfinden sollten, sind abgesagt worden, da den Fans und Zuschauern CR7 nicht präsentiert werden kann.

Angeblich könnte Ronaldo gleich mehrere Wochen ausfallen, was damit auch das für den 1. Februar angesetzte und mit Spannung erwartete Testspiel gegen Lionel Messi und Inter Miami betreffen würde.

Ronaldo teilte mit: "Im Fußball gibt es Dinge, die man nicht in der Hand hat. Ich spiele seit 22 Jahren Profi-Fußball und bin eigentlich kein Spieler, der viele Verletzungen hat. Deshalb bin ich traurig, denn Al-Nassr und ich sind hier nach China gekommen, um die Vorbereitung zu genießen. Ich bin traurig und ich weiß, dass ihr auch traurig seid, besonders die, die Cristiano lieben. Aber wir müssen es positiv sehen: Die Spiele sind nicht abgesagt, wir wollen sie durchziehen und deshalb wiederkommen."

Er ergänzte: "Leider habe ich Probleme, aber das gehört nun mal zum Fußball dazu. Wir werden wieder herkommen und alle Chinesen glücklich machen. Das ist jedenfalls mein Ziel. Ich möchte für Euch spielen."

Für Al-Nassr steht beim Riyadh Season Cup das Duell mit Messi und Inter Miami am 1. Februar auf dem Programm, bevor es eine Woche später im selben Wettbewerb gegen den Liga-Konkurrenten Al-Hilal geht. Das erste Pflichtspiel steht am 14. Februar in der AFC Champions League gegen Al Feiha an.