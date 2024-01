Bald "beste Liga der Welt"? Romelu Lukaku lobt Saudi-Arabien

Romelu Lukaku hat am Rande eines Testspiels der AS Roma gegen Al-Shabab lobende Worte über den Fußball in Saudi-Arabien gefunden.

"In den nächsten zwei Jahren sehe ich diese Liga als eine der besten der Welt, wenn nicht sogar als die beste", sagte Lukaku Riyadiya TV auf die Frage nach seiner Meinung zum Fußball in Saudi-Arabien. "Die Vereine unternehmen große Anstrengungen, um die 'großen' Spieler hierher zu holen. Infolgedessen werden die Mannschaften und die Qualität immer besser."

Der belgische Stürmer könne sich sogar in Zukunft einen Wechsel in die Wüste vorstellen. Auf die Frage, ob man "ihn eines Tages in Saudi-Arabien wiedersehen werde", antwortete Lukaku mit einem Augenzwinkern: "Auf jeden Fall."

Schon im vergangenen Sommer gab es Spekulationen um einen Wechsel des Belgiers nach Saudi-Arabien, letztlich entschied sich Lukaku aber für den Schritt zur AS Roma. Dorthin ist er jedoch nur verliehen, die Transferrechte liegen weiterhin beim FC Chelsea.

Lukakus Vertrag in London ist noch bis Ende Juni 2026 datiert. Sollte ein Verein aus Saudi-Arabien also Interesse zeigen, müsste er eine Ablösesumme auf den Tisch legen. Bei der AS Roma erzielte der 30-Jährige in der laufenden Saison 15 Tore und zwei Assists in 26 Pflichtspielen.