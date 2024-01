André Onana von Manchester United brüllte offenbar Trainerteam wegen Reservistenrolle in Kameruns Mannschaft im Afrika Cup an: "Warum bin ich dann in einem Privatjet hergekommen?"

Der Keeper der Red Devils hatte am Sonntag im Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (2:2) für seinen Klub gespielt, er er sich auf den Weg zum John Lennon Airport in Liverpool machte, um einen Flug in die Elfenbeinküste zu nehmen, wo er sich seiner Nationalmannschaft anschließen wollte.

Onana landete zwar nicht Yamoussoukro, wo Kamerun sein Auftaktspiel gegen Guinea bestritt, war aber drei Stunden vor Anpfiff bei der Mannschaft. Dennoch stand letztlich Fabrice Ondoa im Tor, Trainer Rigobert Song berief den 27-Jährigen derweil nicht einmal in den Kader.

Deshalb habe Onana dem Vernehmen nach die Fassung verloren und das kamerunische Trainerteam regelrecht angebrüllt. "Wenn ich nicht spielen darf, oder es nicht in die Mannschaft schaffe, warum bin ich dann mit einem Privatjet hergekommen?", soll der Schlussmann gebrüllt haben.

Der einstige Liverpool-Profi El Hadji Diouf habe Onana anschließend beruhigt, heißt es.