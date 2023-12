"Zum ersten Mal seit langem, dass ...:" Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kritisiert Anfield-Stimmung - und stellt Forderung an die Fans

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat die Atmosphäre an der Anfield Road beim 5:1-Sieg im League Cup gegen West Ham United am Mittwochabend kritisiert.

"Es war zum ersten Mal seit langem, dass ich mit der Stimmung hinter mir nicht zufrieden war. Es herrschte zwar keine Negativität, aber auch nicht die Aufregung, die unsere Leistung verdient hätte", sagte Klopp. "Ich habe die Leute gefragt, was sie wollen."

Liverpool qualifizierte sich mit dem Sieg für das League-Cup-Halbfinale, wo es im Januar gegen den FC Fulham geht. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (28.), Curtis Jones (56./84.), Cody Gakpo (71.) und Mo Salah (82.) trafen für den Rekordgewinner des Wettbewerbs (neun Titel).

Mit Blick auf das Premier-League-Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Arsenal forderte Klopp: "Wir brauchen Anfield von der ersten Sekunde an - ohne dass ich mich mit dem gegnerischen Trainer anlegen oder irgendwas anderes machen muss. Wer nicht in der richtigen Verfassung dafür ist, gibt sein Ticket bitte an jemand anderes weiter." Mit einem Sieg könnte Klopps Liverpool an der Tabellenspitze an Arsenal vorbeiziehen.

Schon nach dem 0:0 gegen Erzrivale Manchester United am vergangenen Wochenende hatte es Diskussionen über die Stimmung in Anfield gegeben. "Ich weiß nicht, ob das Spiel so schlecht war, dass wir uns entschuldigen müssen, dass wir sie nicht zerlegt haben", bekundete Klopp.