Nur 575 Zuschauer bei Spiel der Saudi Pro League zwischen Al-Wehda und Al-Okhdood

Das Spiel der Saudi Pro League zwischen Al-Wehda und Al-Okhdood am vergangenen Samstag sahen lediglich 575 Zuschauer.

In einem Stadion, in dem 62.000 Menschen Platz finden könnten, sah es daher sehr leer aus. Dennoch konnte Heim-Team Al-Wehda einen Sieg einfahren und bejubelte am Ende ein 2:0.

Schon bei mehr als 40 Spielen der Saudi Pro League diese Saison weniger als 1000 Zuschauer

Es war nicht das erste Spiel in der Liga von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co., das sich nur wenige Leute anschauen wollten. Schon mehr als 40 Partien der höchsten Spielklasse Saudi-Arabiens wurden in dieser Saison von weniger als 1000 Zuschauern verfolgt. Zu manchen Begegnungen kamen nicht einmal 200 Fans.

Viele Zuschauer gibt es nur bei den Spielen der großen Klubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli und Co., bei denen die namhaften Stars spielen.

In der Tabelle liegen Ronaldo und Al-Nassr dabei derzeit auf Platz zwei. Tabellenführer ist Al-Hilal, der Vorsprung auf CR7 und Co. beträgt sieben Punkte.