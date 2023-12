Lionel Messi möchte an WM 2026 teilnehmen: "Jetzt will ich mehr denn je dabei sein"

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat betont, dass er sehr gerne auch bei der WM 2026 noch für die Albiceleste auflaufen würde. Der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or würde während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko 39 Jahre alt werden.

In der Star+-Dokumentation "Champions, a year later" (zitiert via ESPN) sagte Messi zunächst, dass aktuell sein oberstes Ziel die Vorbereitung auf die Copa América 2024 sei. "Dort wollen wir wieder um den Titel kämpfen und Champions sein", betonte er.

Danach werde die Zeit zeigen, ob es für eine Teilnahme an der WM 2026 reicht oder nicht, führte der 36-Jährige von Inter Miami aus.

"Normalerweise würde ich mit dann 39 nicht mehr in der Lage sein, eine WM zu spielen. Ich habe mal gesagt, dass ich nicht denke, dass ich dabei sein werde. Nach der WM (2022, d. Red.) sah es so aus, als würde ich zurücktreten. Aber jetzt will ich mehr denn je dabei sein (bei der WM 2026, d. Red.)", machte Messi allen argentinischen Fans Hoffnung.

Dennoch denke er momentan noch nicht an die kommende WM, so Messi weiter. "Und ich werde auch nicht ausschließen, dabei zu sein, denn alles kann passieren. [...] Vielleicht läuft es gut bei der Copa América und dann werde ich dabei sein. Vielleicht aber auch nicht. Es ist schwer, das realistisch vorherzusagen."

Messi überragte bei WM 2022 in Katar

Messi hatte Argentinien zunächst bei der Copa América 2021 zum Titel geführt und war dann auch beim WM-Triumph 2022 der entscheidende Akteur der Südamerikaner. Unter anderem gelangen ihm zwei Tore im Finale gegen Frankreich, insgesamt war er im Turnierverlauf an zehn Treffern direkt beteiligt.

Messi spielt mittlerweile bekanntlich in der MLS, war vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain zu Inter Miami gewechselt.

Dort hat er einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben, bis dato kam er auf 14 Pflichtspieleinsätze (elf Tore) für seinen neuen Verein.