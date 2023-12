Inter Miamis Boss David Beckham berichtet von Angebot für Lionel Messi: "Hat mich wirklich beunruhigt"

Inter Miamis Mit-Eigentümer David Beckham hat gestanden, dass er sich aufgrund der zahlreichen Angebote für Lionel Messi Sorgen wegen der Verpflichtung des Superstars im Sommer gemacht habe.

Auf die Offerten der anderen Vereine angesprochen, sagte er dem Time Magazine: "Die aus Barcelona hat mich wirklich beunruhigt."

Er erklärte: "Messi hat sich dort nicht von den Fans und dem Verein verabschieden können."

Eine Rückkehr zu den Katalanen war im Sommer im Gespräch, genau wie auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Doch Messi entschied sich, bei Inter Miami einen Zweijahresvertrag zu unterschreiben.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Messi glänzte in seinem ersten halben Jahr in Miami vor allem im Leagues Cup: Zehn Tore und eine Vorlage steuerte er zum Titelgewinn bei. In der MLS kam er auf drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists) in sechs Partien.