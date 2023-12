FC Aberdeen vs. Eintracht Frankfurt - Anpfiff: 18.45 Uhr Tore / Aufstellung FC Aberdeen Roos - Rubezic, A. MacDonald, Gartenmann - Milne, Polvara, Barron, Duncan, McGarry - Morris, Duk Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - R. Koch, Hasebe, Smolcic - Baum, M. Götze, Larsson, Nkounkou, Dina Ebimbe, Hauge - Ngankam Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite.

FC Aberdeen vs. Eintracht Frankfurt: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Auch bei den Hessen bekommt der eine oder andere Bayern-Bezwinger eine Pause. Smolic, Hasebe, Baum, Nkounkou, Ngankam und Hauge übernehmen für Tuta, Pacho, Buta, Knauff, Chaibi und Marmoush.

vor Beginn Barry Robson setzt auf die große Rotation. Vom Wochenend-Spiel in der Liga sind heute nur Roos, Gartenmann und Milne geblieben. Der Rest bekommt die Chance aufs internationale Geschäft.

vor Beginn Die Adler gehen als Favoriten in das heutige Duell, das Hinspiel ging mit 2:1 an die Hessen. Allerdings hängt ihr Schicksal ohnehin nicht am Ausgang, Frankfurt hockt mit neun Zählern auf dem zweiten Rang in Gruppe G und kann sich weder verbessern noch verschlechtern.

vor Beginn Gespielt wird im Pittodrie Stadium in Aberdeen, der Anpfiff ist für 18.45 Uhr angesetzt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Aberdeen vs. Eintracht Frankfurt!