Bayer Leverkusen schließt heute mit einem Duell gegen Molde FK die Gruppenphase der Europa League ab. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 14. Dezember, findet in der Europa League der letzte Vorrundenspieltag statt. Im Einsatz ist auch Bayer Leverkusen, das bislang ein makelloses Turnier spielt und sich heute gegen Molde FK etwas zurücklehnen kann. Der Vorsprung auf den Zweiten der Gruppe H, auf Qarabag Agdam, beträgt nämlich bereits acht Punkte. Ein Platz im Achtelfinale ist der Werkself also bereits sicher, trotzdem will das Team von Trainer Xabi Alonso natürlich auch heute gewinnen.

Die Partie wird um 18.45 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der Leverkusener BayArena. Im Hinrundenduell setzte sich der Tabellenführer der Bundesliga mit 2:1 durch.

© getty

Bayer Leverkusen vs. Molde FK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Wer für Leverkusen vs. Molde nach einer Free-TV-Übertragung sucht, wird enttäuscht. RTL überträgt um 20.45 Uhr das Europa-League-Spiel zwischen West Ham United und dem SC Freiburg, nicht aber Leverkusen gegen Molde. Trotzdem ist RTL auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Leverkusen-Spiel geht.

Der Privatsender bietet die Begegnung nämlich live und exklusiv im Livestream bei RTL+ an, wo um 18.10 Uhr die Vorberichte ausgestrahlt werden. Zugang zum Livestream bekommt man jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Darüber hinaus ist der Streamingdienst auch für die Übertragung der Konferenz verantwortlich. In dieser werden nicht nur die heutigen Spiele der Europa League, sondern auch die der Conference League angeboten.

Bayer Leverkusen vs. Molde FK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wir bei SPOX bieten ebenfalls eine Möglichkeit, das Europa-League-Duell zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK live zu verfolgen. Bei uns wird auf der Website nämlich ein detaillierter Liveticker zur Verfügung gestellt, der das Spielgeschehen von Anfang bis Ende beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK.

Bayer Leverkusen vs. Molde FK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Molde FK

Bayer Leverkusen vs. Molde FK Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 6 (Gruppenphase)

6 (Gruppenphase) Datum: 14. Dezember 2023

14. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe H