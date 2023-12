Bayer Leverkusen vs. Molde FK - Anpfiff: 18.45 Uhr Tore / Aufstellung Bayer Leverkusen Lomb - Stanisic, Tah, Tapsoba, Hincapie - Puerta, Andrich, Hofmann, Hlozek, Tella - Schick Aufstellung Molde FK Petersen - Hagelskjaer, Ellingsen, Haugan - Lövik, Grödem, Kaasa, Eriksen, Haugen - Gulbrandsen, Kitolano Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Bayer Leverkusen vs. Molde FK: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Belangen des Abends und dabei zuvorderst der Leverkusener Mannschaftsaufstellung: Lomb - Stanisic, Tah, Tapsoba, Hincapie - Puerta, Andrich - Hofmann, Hlozek, Tella - Schick.

vor Beginn Leverkusen ist nicht nur in der Europa League Tabellenführer, sondern nach wie vor auch in der Bundesliga das Maß der Dinge. Bayer baut derzeit auf vier Punkte Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger Bayern München. Noch immer ist die Werkself in dieser Saison komplett ungeschlagen. Von den 22 Pflichtspielen wurden 19 gewonnen. Die letzte Niederlage setzte es zum Ende der vergangenen Spielzeit bei einem 0:3 Ende Mai in Bochum.

vor Beginn Mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck ist der MFK nach Leverkusen gereist, wurde man am Samstag doch zum sechsten Mal norwegischer Pokalsieger. Im Endspiel gegen den neuen Meister Bodö/Glimt bescherte das goldene Tor von Fredrik Gulbrandsen in der 89. Minute dem Team von Erling Moe den Titel. Damit ist Molde seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es Anfang November bei Rosenborg in Trondheim (1:3). Die am Kalenderjahr orientierte Saison in der norwegischen Eliteserien, die vor anderthalb Wochen endete, schloss man als Fünfter ab und konnte den Titelgewinn von 2022 nicht wiederholen.

vor Beginn Nach fünf Siegen in fünf Spielen strebt die Werkself eine perfekte Gruppenphase an. Die Spitzenposition ist den Rheinländern nicht mehr zu nehmen. Den Ergebnisdruck haben die Gäste aus Norwegen. Der Tabellendritte hat zumindest das Überwintern in der Conference League sicher. Für die Playoffs der Europa League müsste man am derzeit punktgleichen Qarabag FK vorbei. Dafür sollte man heute mehr Zähler holen als die Aserbaidschaner daheim gegen Schlusslicht Häcken. Punktgleichheit hilft Molde nicht, denn den direkten Vergleich mit Qarabag hat man verloren.

vor Beginn Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 1:0-Sieg am Samstag bei Bodö/Glimt drei Veränderungen. Casper Öyvann, Magnus Eikrem (beide Bank) und Emil Breivik (Schienbeinbruch) sind nicht in Moldes Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Erling Moe heute Anders Hagelskaer, Eric Kitolano und Magnus Grödem von Beginn an auf den Platz.

vor Beginn Für Molde FK stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Petersen - Haugan, Hagelskjaer, Ellingsen - Kaasa, Lövik, Grödem, Eriksen, Haugen - Gulbrandsen, Kitolano.

vor Beginn Im Vergleich zum 1:1 am Sonntag in Stuttgart belässt Xabi Alonso lediglich Jonathan Tah und Edmond Tapsoba in Bayers Startelf. Die anderen neun Spieler werden ausgetauscht. So darf beispielsweise der dritte Torhüter Niklas Lomb nach beinahe drei Jahren Pause mal wieder ein Pflichtspiel bestreiten.

vor Beginn Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Belangen des Abends und dabei zuvorderst der Leverkusener Mannschaftsaufstellung: Lomb - Stanisic, Tah, Tapsoba, Hincapie - Puerta, Andrich, Hofmann, Hlozek, Tella - Schick.

vor Beginn Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 18.45 Uhr, als Spielstätte dient die BayArena in Leverkusen.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK.