U17-WM: Frankreich droht der Ausschluss, Senegal hat offiziell Beschwerde eingereicht

Senegal hat eine Beschwerde beim Weltfußballverband FIFA eingereicht und den Ausschluss Frankreichs von der U17-WM in Indonesien gefordert. Der Grund: Die Franzosen hätten mit Yanis Issoufou einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt.

Frankreich hatte sich am Mittwoch im Achtelfinale im Elfmeterschießen des Duells mit dem Senegal seinen Platz in der Runde der letzten Acht gesichert.

In diesem Duell war Issoufou im Gegensatz zu den Gruppenspielen nicht zum Einsatz gekommen, nachdem das Gerücht aufgetaucht war, dass er in Indonesien gar nicht für die Équipe Tricolore spielen dürfe.

Denn Issoufou trat in der afrikanischen Qualifikation für das Turnier noch für Niger an, wie in Medienberichten und auch auf diesem Video zu sehen ist.

Laut FIFA-Statuten ist zwar ein Nationalitätswechsel möglich, allerdings darf ein Spieler nicht in einem Turnier, und dazu zählt auch die Qualifikation, für zwei verschiedene Länder auflaufen.