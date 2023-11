Romario beschimpft zukünftigen brasilianischen Nationaltrainer: "F*ck Carlo Ancelotti"

Brasiliens Legende Romario, der mit der Nationalmannschaft 1994 den WM-Titel gewann und insgesamt 55 Tore in 71 Länderspielen erzielte, hat sich klar gegen Carlo Ancelotti (Real Madrid) als neuen Nationaltrainer ausgesprochen.

"Zunächst einmal will ich Ednaldo [Rodrigues], dem Präsidenten der CBF, gratulieren: Diniz war eine gute Wahl. Er ist der beste Trainer, den wir haben", sagte Romario gegenüber O Globo. "Er hat beim Nationalteam nicht so viel Zeit wie auf Vereinsebene, um sein Spiel einzustudieren und ein Team zu formen, was eigentlich seine Stärke ist. Er macht das Beste daraus."

Unter Diniz blieb die Selecã zuletzt zweimal sieglos. Romario meinte dazu: "Niemand gewinnt immer. Aber in meinen Augen ist die Nationalmannschaft Brasiliens bei Diniz in guten Händen. F*ck Ancelotti. Ich will Diniz behalten."

Der erfahrene italienische Taktikfuchs Ancelotti wurde schon lange als neuer Seleção-Coach gehandelt. Ursprünglich sollte er sogar schon im Sommer diesen Jahres übernehmen. Dann blieb Ancelotti allerdings noch ein Jahr bei Real Madrid und Fernando Diniz wurde in Brasilien zum Interimstrainer ernannt.

Nach der Copa America (20. Juni - 14. Juli) soll Ancelotti dann übernehmen. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft im kommenden Sommer aus.

Romarios Unterstützung kommt trotz einer 0:2-Niederlage Brasiliens gegen Uruguay im Oktober. Damit ist das Team in der CONMEBOL WM-Qualifikation nur noch Dritter, Uruguay ist aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeigezogen.

Ancelotti hat sich selbst noch nicht zu seiner Zukunft geäußert. Gegen Rayo Vallecano will Real Madrid am Sonntag seine Serie ohne Niederlage auf acht Spiele ausbauen.