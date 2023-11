Heim-EM: Name des offiziellen Balls von Adidas für EURO 2024 offenbar geleakt

Der offizielle EM-Ball der EURO 2024 von adidas ist geleakt. Nachdem ein Designer auf X/Twitter Bilder des neuen Spielgeräts veröffentlichte - der Ball soll in Neuseeland bereits in den Handel gegeben worden sein -, zeigte das Portal footyheadlines.com weitere Fotos des Balles für die deutsche Heim-EM im kommenden Jahr.

Auch der Name des Balles steht jetzt fest: Er heißt "Fussballliebe".

Der Ball ist auf den Fotos hauptsächlich in weiß gehalten und mit dreieckigen Mustern in schwarz mit roten, gelben und grünen Akzenten bedruckt. Das EM-Logo, die drei Streifen von Hersteller Adidas und der aufgedruckte Name sind in blau gehalten.

Angeblich sind die Farben an das Logo der EM angelehnt. Auf diesem ist der Pokal von 24 Farbfeldern umringt, die die 24 teilnehmenden Nationen symbolisieren und in den Farben der europäischen Landesflaggen gehalten sind. Der Umriss ähnelt gleichzeitig dem Dach des Olympiastadions in Berlin.

In Sachen Struktur soll "Fussballliebe" den Panels des Al-Rihla-Balles der WM 2022 in Katar gleichen, allerdings mit neuer Prägestruktur.

© Getty Olympiastadion Berlin

Adidas ist seit vielen Jahren für die Bälle der Welt- und Europameisterschaften zuständig. Bei der europäischen EURO 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen worden war, wurde mit dem "Uniforia" gespielt, 2016 hieß der Spielball der EM in Frankreich "Beau Jeu", also übersetzt "schönes Spiel".

© www.footyheadlines.com Fussballliebe

Ein offizielles Datum für die Präsentation des neuen Balles gibt es noch nicht. Möglich ist aber der 2. Dezember 2023: Dann werden in der Hamburger Elbphilarmonie die Gruppen der EURO 2024 ausgelost.

Am 14. Juni 2024 findet in der Allianz Arena in München das Eröffnungsspiel statt.