David Beckham beunruhigte Konkurrenz im Poker um Lionel Messi: "Machte mir Sorgen"

Der Mit-Eigentümer von Inter Miami, David Beckham, hat enthüllt, welcher Klub ihm am meisten Sorgen im Wettbieten um Lionel Messi gemacht hat.

"Wir wussten immer, dass es einen Wettbewerb geben würde. Der Zeitpunkt, an dem ich ein wenig besorgt war, war, als Barcelona Interesse zeigte", erzählte der englische Ex-Nationalspieler im Interview mit der Times.

"Der Klub ist ihm offensichtlich ans Herz gewachsen, und er konnte sich dort nie so richtig verabschieden, wie er es verdient hätte. Das war das einzige Mal, dass ich mir Sorgen machte, er könnte woanders hingehen. Aber wir haben alles getan, was möglich war", führte Beckham weiter aus.

Schließlich hätte es von Seiten Miamis keine Zweifel an einer Verpflichtung gegeben. Der 48-Jährige könne immer noch nicht glauben, "dass wir Lionel Messi in unserem Verein haben. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich habe den Fans und den Menschen in Miami versprochen, dass ich einige der besten Spieler der Welt holen werde."

Nach seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain war Messi lange Zeit mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, ein Wechsel kam jedoch nie zustande.

Stattdessen schloss sich der Argentinier, der im vergangenen Winter mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Katar holte, ablösefrei Inter Miami an und wechselte in die MLS. Dort brauchte er kaum Anlaufzeit, erzielte in 14 Pflichtspielen elf Tore und fünf Assists.