Corinthians-Juwel Gabriel Moscardo: Wirtschaftsstudent und Holding Six nach Thomas Tuchels Geschmack

Gabriel Moscardo gilt als eines der ganz großen Talente des brasilianischen Fußballs. Der 18-Jährige ist schon jetzt der Prototyp eines modernen defensiven Mittelfeldspielers und könnte deshalb auch für den FC Bayern interessant werden.

Wie seine Landsleute hat Moscardo bereits die Aufmerksamkeit einiger großer Vereine aus Europa auf sich gezogen: Arsenal, Barcelona und Chelsea sollen an einer baldigen Verpflichtung interessiert sein. Aber auch der FC Bayern sucht bekanntlich nach einer "Holding Six".

Moscardo ist Sao Paulo durch und durch. Er wurde in Taubate geboren und trat 2017 im Alter von zwölf Jahren in die Akademie von Corinthians ein, wo er schnell aufstieg. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er 2021 und verlängerte ihn im vergangenen Sommer.

Im Gespräch mit der brasilianischen Zeitung Globo sagte Moscardo über sein Debüt: "Ich sage, dass der erste Ball des Spiels sehr wichtig ist. Bei einem der ersten Bälle stürmte ich also los, gab ihn an Pedro weiter und das führte zu einem Tor. Ich bin vor Freude explodiert, das gibt mir nur noch mehr Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich noch mehr Chancen bekomme, ich denke, ich habe einen guten Eindruck hinterlassen."

Der damals 17-Jährige kam beim 3:0-Sieg in der Copa Libertadores gegen den uruguayischen Erstligisten Liverpool von der Bank und war sogar am dritten Tor beteiligt.

© getty

Gabriel Moscardo: So läuft's gerade

Es folgte ein solides Debüt in der brasilianischen Serie A gegen Red Bull Bragantino. Trainer Luxemburgo sagte nach dem Spiel zu Reportern: "Man muss spielen, ich habe Vitor Roque spielen lassen, als er 16 Jahre alt war. Gabriel Moscardo ist groß, hat eine gute Leistung gezeigt, gut gekämpft und Bragantinos Mittelfeld ist stark. Ich dachte, er könnte uns helfen, und das hat er auch."

Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten von Corinthians hat sich Moscardo in den vergangenen Wochen als fester Bestandteil der ersten Mannschaft etabliert und zu einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen beigetragen (darunter mehrere Unentschieden). Das hat seiner Karriere deutlichen Auftrieb gegeben. Im September wurde er in den mit Stars besetzten U23-Kader der Seleção berufen, der sich auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereitet.

Bemerkenswert ist, dass er seine Fußballkarriere mit einem Studium der Betriebswirtschaft an einer privaten Hochschule in Sao Paulo verbindet. Über sein Studium sagte der Teenager: "Das Training findet normalerweise morgens statt. Am Nachmittag nutze ich die Gelegenheit, um mich auszuruhen, und am Abend gehe ich zur Uni. Das ist einfacher, weil ich ganz in der Nähe der Hochschule wohne. Es ist nicht so anstrengend."