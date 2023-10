FC Barcelona: Vier Klubs aus Saudi-Arabien angeblich an Robert Lewandowski interessiert

Vier Klubs aus Saudi-Arabien, zu denen unter anderem Abha FC gehören soll, haben offenbar Interesse an Robert Lewandowski vom FC Barcelona. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach sollen schon vergangenen Sommer Vereine aus der Saudi Pro League bei Lewandowski angeklopft haben. Seinerzeit lehnte der Stürmerstar aber ab, da er Barça nicht nach nur einem Jahr schon wieder verlassen wollte.

Nun könnten die Klubs aus Saudi-Arabien im Sommer 2024 erneute Versuche starten, Lewandowski in ihre Liga zu locken. Allerdings betonte der frühere Bayern-Angreifer erst jüngst, dass ein Transfer in die Saudi Pro League für ihn aktuell nicht vorstellbar wäre: "Daran denke ich jetzt nicht einmal", sagte er der Sport Bild. "Ich bin super glücklich in Barcelona, auf dem Spielfeld, in der Stadt, mit meiner Familie. Als Mensch, bin ich glücklich. Vor Barcelona war ich ein wenig wie eine Maschine, hier bin ich mehr ein Mensch geworden."

Lewandowski war 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt.

Bei Barça steht der 35-jährige Pole noch bis 2026 unter Vertrag. Allerdings gibt es wohl eine Klausel, wonach das Arbeitspapier schon 2025 auslaufen könnte, sollte Lewandowski in der Saison 2024/25 weniger als 55 Prozent der Pflichtspiele absolvieren.

Falls man bei den Katalanen nächsten Sommer die Perspektive Lewandowskis nicht mehr allzu langfristig einschätzt, könnte man also schon darüber nachdenken, noch eine adäquate Ablösesumme für ihn einnehmen zu wollen, ehe sein Vertrag 2025 endet.

In der laufenden Spielzeit kam Lewandowski bisher neunmal für den spanischen Meister zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sechs Tore und vier Assists.