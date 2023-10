Karim Benzema laut französischem Innenminister Darmanin mit "berüchtigten Verbindungen zur Muslimbruderschaft"

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat Nationalstürmer Karim Benzema in einem Interview mit dem Fernsehsender CNews in die Nähe der in Frankreich als Terror-Organisation eingestuften Muslimbruderschaft gerückt. Dieser hatte zuvor in den sozialen Medien von "ungerechten Bombardierungen" im Gaza-Streifen gesprochen.

"Herr Karim Benzema hat, wie wir alle wissen, berüchtigte Verbindungen zur Muslimbruderschaft", erklärte der 41 Jahre alte Darmanin. Deshalb stehe der Fußballer schon seit Wochen unter Beobachtung. "Wir greifen eine Hydra an, nämlich die Muslimbruderschaft, weil sie den Dschihadismus hervorruft", so Darmanin weiter.

In den sozialen Medien hatte Benzema die israelischen Angriffe im Gaza-Streifen verurteilt: "All unsere Gebete für die Einwohner von Gaza, die einmal mehr zum Opfer ungerechter Bombardierungen werden, bei denen weder Frauen noch Kinder verschont werden", schrieb er. Zum vorangegangenen Terroranschlag der Hamas in Israel hatte er sich nicht geäußert.

Die 1928 gegründete Muslimbruderschaft wird von einigen Staaten als Terror-Organisation eingestuft, darunter befinden sich laut Bild Frankreich, die USA und Ägypten. Ihr Motto lautet: "Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist unsere Verfassung. Der Jihad ist unser Weg. Der Tod für Gott ist unser Wunsch."

Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg stuft ihre Ideologie als "im Kern verfassungsfeindlich" ein. Die Hamas wurde 1987 im Gaza-Streifen als Ableger der Muslimbruderschaft gegründet.

Benzema ist französischer Staatsbürger mit algerischen Wurzeln. Der Muslim spielt seit diesem Sommer für Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Aus der Nationalmannschaft war er im Dezember 2022 nach insgesamt 97 Spielen und 37 Toren zurückgetreten, die WM in Katar hatte er verletzt verpasst.

Sein Vertrag bei Al-Ittihad läuft noch bis 2026.