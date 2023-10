Eden Hazard spricht über seinen Rücktritt vom Profifußball: "Ich habe viel Unsinn gehört"

Eden Hazard hat am Rande eine Benefizspiels die Gründe für seinen Rücktritt vom aktiven Fußball erläutert. Bei der Gelegenheit nahm der ehemalige Superstar von Lille, Chelsea und Real Madrid auch zu den Wechselgerüchten im vergangenen Sommer Stellung.

Der belgischen Zeitung L'avenir sagte der 32-Jährige: "Ich hatte mir immer gesagt, dass ich aufhören würde, sobald ich keinen Spaß mehr auf dem Feld habe. Ich wollte nicht des Geldes wegen irgendwo spielen gehen. Es war die beste Lösung. Mir machte das Training keinen Spaß mehr und ich spielte nicht mehr. Die Entscheidung war einfach."

Hazard stand zuletzt bei Real unter Vertrag. Allerdings plagten ihn in Spanien immer wieder Verletzungen und er fand nie zu seiner herausragenden Form früherer Tage. Im Sommer wurde sein Kontrakt vorzeitig aufgelöst. Über seine Zeit in Madrid sagte Hazard: "Nicht alles war schlecht. Ich habe unglaubliche Menschen kennengelernt. Im besten Verein der Welt spielen zu dürfen, war ein Traum, den ich mir erfüllt habe."

Nach seinem Abschied von Real gab es zahlreiche Wechselgerüchte um den ehemaligen Angreifer. Auch eine Rückkehr nach Belgien zu Union Saint-Gilloise war im Gespräch: "Da war nichts. Ich habe viel Unsinn gehört, aber das ist Teil des Transferfensters. Es war cool zu sehen, dass mein Name mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Vor allem in Belgien. Ich hatte nie die Chance, für einen belgischen Verein zu spielen. Es hätte eine tolle Geschichte werden können, aber es ist nicht passiert", führte er aus.

Hazard lief an der Seite von Legenden wie Ludovic Giuly, Robert Pirès, Didier Deschamps, Christian Karembeu, Daniel Van Buyten, Laurent Blanc und Jens Jens Lehmann für den guten Zweck beim Match zwischen Varietes CF und Team Calais auf. Dabei kamen mehr als 12.00 Euro für die Stiftung Pièces jaunes zusammen. Sie setzt sich für bessere Bedingungen für Kinder und Jugendliche in Krankenhäusern ein.

Hazard sprühte in der Partie vor Spielwitz und sorgte mit einem Assist per Hacke für eines der Highlights des Spiels. Er legte Kylian Mbappés Vater Wilfried den Ball maßgerecht vor, dieser vollstreckte eiskalt.