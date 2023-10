Al-Hilal bestätigt: Kreuzbandriss bei Neymar

Brasiliens Superstar Neymar hat sich bei der 0:2-Niederlage in der WM-Qualifikation in Uruguay einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zugezogen. Das bestätigte sein Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien am Mittwochabend.

"Die medizinischen Tests bei Neymar haben den Kreuzbandriss und die Meniskusverletzung bestätigt. Er wird operiert werden und dann ein Reha-Programm absolvieren, das später festgelegt werden wird", teilte sein Klub Al-Hilal mit.

Neymar war zum Ende der ersten Hälfte bei einem Foulspiel eines Uruguayers aus dem Gleichgewicht gebracht worden und vertrat sich das linke Knie.

Der 31-Jährige war im Sommer für 90 Millionen Euro von PSG zu Al-Hilal gewechselt. In der Saudi Pro League kam er bislang auf drei Assists in drei Liga-Spielen.