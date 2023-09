Conference League: Frankfurt erwischt attraktive und machbare Gruppe

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Conference League eine attraktive Gruppe erwischt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller trifft in Gruppe G auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Frankfurt hatte sich am Donnerstagabend durch ein 2:0 im Play-off-Rückspiel gegen den bulgarischen Außenseiter Lewski Sofia für die Gruppenphase qualifiziert. Vorjahressieger West Ham United spielt in der Europa League.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Europa League (15. und 22. Februar). Das Finale steigt am 29. Mai in Athen (Griechenland).

UEFA Conference League - Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

OSC Lille

Slovan Bratislava/Slowakei

Olimpija Ljubljana/Slowenien

KI Klaksvik/Färöer

Gruppe B

KAA Gent

Maccabi Tel-Aviv

Sorja Luhansk/Ukraine

Breidablik Kopavogut/Island

Gruppe C

Dinamo Zagreb

Viktoria Pilsen/Tschechien

FK Astana/Kasachstan

KF Ballkani/Kosovo

Gruppe D

FC Brügge

FK Bodö/Glimt/Norwegen

Besiktas Istanbul

FC Lugano/Schweiz

Gruppe E

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia Warschau

Zrinjski Mostar/Bosnien-Herzegowina

Gruppe F

Ferencvaros Budapest

AC Florenz

KRC Genk/Belgien

Cukaricki Belgrad

Gruppe G

Eintracht Frankfurt

Paok Saloniki

HJK Helsinki

FC Aberdeen/Schottland

Gruppe H

Fenerbahce Istanbul

Ludogorez Rasgrad/Bulgarien

Spartak Trnava/Slowakei

FC Nordsjaelland/Dänemark

UEFA Conference League - die Key Dates der Saison 2023/24:

Gruppenphase: 1. Spieltag am 21. September 2023, 2. Spieltag am 5. Oktober 2023, 3. Spieltag am 26. Oktober 2023, 4. Spieltag am 9. November 2023, 5. Spieltag am 30. November 2023, 6. Spieltag am 14. Dezember 2023

Zwischenrunde/Play-offs: Hinspiele am 15. Februar 2024, Rückspiele am 22. Februar 2024

Achtelfinale: Hinspiele am 7. März 2024, Rückspiele am 14. März 2024

Auslosung Viertelfinale/Halbfinale/Finale (nur Ansetzungen): 15. März 2024

Viertelfinale: Hinspiele am 11. April 2024, Rückspiele am 18. April 2024

Halbfinale: Hinspiele am 2. Mai 2024, Rückspiele am 9. Mai 2024

Finale am 29. Mai 2024 in Athen.