Real Madrid: Chelsea-Flop Marc Cucurella zieht es wohl zu den Königlichen

Marc Cucurella will den FC Chelsea angeblich so schnell wie möglich verlassen, da er bei den Blues kaum zum Einsatz kommt. Er strebt einen Wechsel im Winter-Transferfenster an und hofft darauf, dass Real Madrid an einem Leihgeschäft Interesse zeigen könnte. Das berichtet die englische Zeitung The Sun.

Cucurella kam in der neuen Saison in der Premier League noch gar nicht zum Einsatz. Nur im Carabao Cup durfte er für das Team von Trainer Mauricio Pochettino ran.

Real Madrid soll angeblich am Linksverteidiger interessiert sein, sodass Cucurellas Hoffnung auf ein Geschäft mit den Königlichen nicht völlig unbegründet ist.

Cucurella könnte in der kommenden Woche erneut für Chelsea zum Einsatz kommen, denn dann steht erneut ein Duell im Carabao Cup an: Am Mittwoch geht es gegen Brighton, das Ex-Team des Spaniers.