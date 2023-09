Leihgabe des FC Bayern: Malik Tillman verschläft und wird bei PSV Eindhoven aus dem Kader gestrichen

US-Nationalspieler Malik Tillman ist von Trainer Peter Bosz kurzfristig aus dem Kader von PSV Eindhoven für das Eredivisie-Auswärtsspiel gegen Almere City gestrichen worden. Bosz bestätigte anschließend, dass die Leihgabe des FC Bayern verschlafen habe.

Der Ex-BVB-Coach erklärte, dass Tillman eigentlich fest für die Eredivisie-Partie eingeplant war: "Aber er hat verschlafen und dann habe ich ihn zuhause gelassen. Er wollte noch kommen, aber das war nicht mehr nötig. Er wird morgen zum Training kommen."

Auch ohne Tillman gewann PSV das Duell mit Almere mit 4:0 und feierte damit den fünften Sieg im fünften Saisonspiel.

© getty

Tillman stammt aus der Jugend des FC Bayern. In der vergangenen Saison war er an die Glasgow Rangers ausgeliehen, ehe er im Sommer nach einer Vertragsverlängerung in München auf Leihbasis in Eindhoven anheuerte.

Dort kam der 21-Jährige bisher in vier Spielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Am Mittwochabend bietet sich für Tillman die nächste Chance auf einen Platz in Bosz' Kader. Dann trifft Eindhoven im nächsten Ligaspiel auf die Go Ahead Eagles.