Irland vs. Niederlande heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die EM-Qualifikation geht heute mit den ersten Partien des 6. Spieltags weiter. Unter anderem empfängt Irland in der Gruppe B die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

EM-Qualifikation, Irland vs. Niederlande: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Auch am heutigen Sonntag, 10. September, wird in der EM-Qualifikation fleißig um Punkte gespielt. In mehreren Gruppen stehen Partien des 6. Spieltags an. So auch in der Gruppe B, in der Irland die Niederlande zu einem interessanten Duell erwartet. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr im Aviva-Stadium in Dublin.

Die Niederlande haben erst drei Qualifikationsspiele bestritten und liegen als Zweiter mit sechs Zählern bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Frankreich. Gegen diesen kassierte Irland am vergangenen Donnerstag eine 0:2-Auswärtsniederlage, während die Niederlande durch einen 3:0-Sieg an Griechenland vorbeizogen.

Um zumindest den ebenfalls zur Qualifikation zur EM 2024 berechtigten zweiten Platz zu erreichen, steht Oranje heute etwas unter Druck.

Irland vs. Niederlande heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Eine Liveübertragung zu Irland vs. Niederlande wird heute nicht angeboten. Doch keine Angst, live verfolgen lässt das Spiel heute dennoch.

Irland vs. Niederlande heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Irland und der Niederlande wird heute live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die exklusiven Übertragungsrechte an fast allen Spielen der EM-Qualifikation.

Die kostenpflichtige DAZN-Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Kommentator des Spiels ist Michael Born. Neben Irland vs. Niederlande finden heute noch weitere acht EM-Qualifikationsspiele statt. Auch diese Begegnungen werden live von DAZN im Livestream gezeigt.

Eine weitere Möglichkeit, sich das Spiel live anzusehen, bietet One Football. Dort könnt Ihr die Partie in einem kostenpflichtigen Livestream (4,99 Euro) live verfolgen.

Irland vs. Niederlande heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Auch SPOX begleitet den heutigen WM-Quali-Abend live. In unseren ausführlichen Livetickern zu allen Spielen, also auch zu Irland vs. Niederlande, erfahrt Ihr sofort, wenn sich etwas in den Stadien ereignet.

Hier geht's zum Liveticker Irland - Niederlande.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

