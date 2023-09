Brasilien-Star Richarlison über torlose Zeit: "Werde mir psychologische Hilfe suchen!"

Seit mehreren Monaten herrscht bei Richarlison eher eine Torflaute. Nun sprach der Tottenham-Star offen über psychische Probleme.

Richarlison hat sich in letzter Zeit sowohl bei Tottenham als auch in Brasilien vor dem Tor schwer getan. Und das wohl so sehr, dass der 26-Jährige nach seiner Auswechslung beim 5:1-Sieg seines Landes gegen Bolivien am Samstag den Tränen nahe war. Der Spieler der Spurs vergab eine große Chance, bevor er ausgewechselt wurde, und beendete die Länderspielpause ohne Torerfolg. Nach dem Spiel sagte der ehemalige Everton-Star, dass er mit Problemen abseits des Platzes zu kämpfen habe und dass die Leute, die ein Auge auf sein Geld geworfen hätten, ihn "im Stich gelassen" hätten.

Gegenüber der brasilianischen Zeitung Globo sagte Richarlison: "Ich habe in den letzten fünf Monaten abseits des Platzes eine turbulente Zeit durchgemacht. Jetzt sind die Dinge zu Hause in Ordnung. Die Leute, die nur auf mein Geld aus waren, haben sich von mir abgewandt. Jetzt werden die Dinge ins Rollen kommen, ich bin sicher, dass ich bei Tottenham einen guten Lauf haben werde und wieder etwas bewegen kann", sagte der 26-Jährige.

Seine Tränen gegen Bolivien erklärte der Stürmer folgendermaßen: "Dieser traurige Moment lag nicht einmal daran, dass ich [gegen Bolivien] schlecht gespielt habe. Meiner Meinung nach habe ich in Belem kein schlechtes Spiel gemacht, sondern es war eher ein Ausbruch über die Dinge, die abseits des Platzes passierten und die außer Kontrolle gerieten, nicht von meiner Seite aus, sondern von Seiten der Menschen, die mir nahe standen."

Nun wolle sich der Brasilianer Hilfe suchen: "Ich werde nach England zurückkehren, um psychologische Hilfe bei einem Psychologen in Anspruch zu nehmen, um an meiner Psyche zu arbeiten. Das war's, ich komme gestärkt zurück. Ich glaube, dass ich in der nächsten Mannschaft sein werde, dafür werde ich arbeiten. Es geht darum, eine gute Serie bei Tottenham zu bekommen, diese Woche werde ich mich hinsetzen und mit ihnen reden, ich brauche eine gute Serie, den Rhythmus des Spiels."

Richarlison: Nur vier Tore in 40 Spielen

Richarlison hat seit seinem Wechsel von Everton im Juli 2022 für 60 Millionen Euro nur vier Tore in 40 Spielen für die Spurs erzielt und seit der Weltmeisterschaft 2022 nicht mehr für Brasilien getroffen. Da Rekordtorschütze Harry Kane in diesem Sommer zu Bayern München wechselt, ist der Brasilianer einer von vielen, die in der Tottenham-Mannschaft von Ange Postecoglou für Tore sorgen müssen.

Richarlison, der in dieser Saison bereits im Carabao Cup, aber noch nicht in der Premier League getroffen hat, hofft, dass er am Samstag im Spiel der Spurs gegen den Aufsteiger Sheffield United wieder zum Einsatz kommt.