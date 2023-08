Nach Streit-Gerüchten: Karim Benzema trifft als Kapitän für Al-Ittihad

Nach Berichten, wonach Trainer Nuno Espirito Santo dem Vorstand von Al-Ittihad gesagt haben soll, dass Karim Benzema nicht zu seinem Stil passe und er dessen Verpflichtung nicht gewollt habe, hat Benzema am Donnerstag beim 4:0 gegen Al-Riyadh eine Show hingelegt und seinen ersten Treffer in der Saudi Pro League markiert.

In den Berichten war zuvor außerdem behauptet worden, dass Benzema vergeblich von Santo die Kapitänsbinde gefordert habe. Der Coach soll ihm den Wunsch verweigert haben, gegen Al-Riyadh lief der Franzose trotzdem als Mannschaftsführer des Meisters auf.

Benzema hatte in seinen ersten beiden Spielen in der saudischen Profiliga kein einziges Mal getroffen, so dass der Treffer zum 1:0 sein erstes Tor für den Verein in der Liga war.

Nach der Partie bezog auch Trainer Espirito Santo Stellung zu den Gerüchten um einen Zwist mit Benzema: "Ich habe in der Presse gelesen, dass mein Verhältnis zu Karim nicht gut sei. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass das Blödsinn ist, mein Verhältnis zu allen Spielern ist gut."

"Wir haben eine starke Gruppe. Wir sind mit allen Spielern zufrieden. Wir sind froh, dass Karim bei uns ist. Er ist glücklich, das kann man sehen. Er genießt es, für Al-Ittihad zu spielen. Ich verstehe, woher das kommt, aber wir sind eine starke Gruppe. Wir sind eine sehr, sehr starke Gruppe."