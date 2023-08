Cristiano Ronaldo gewinnt Titel mit Al-Nassr und verletzt sich

Cristiano Ronaldo von Al-Nassr hat sich im Finale des Arab Club Champions Cups gegen Al-Hilal kurz vor Ende der Verlängerung eine Knieverletzung zugezogen. Der Superstar konnte den Platz nicht selbst verlassen, sondern wurde unter Tränen vom Feld gefahren.

Zuvor hatte Ronaldo seinen Klub in Unterzahl zum Titel geführt: Nach einem 0:1-Rückstand erzielte er selbst den Ausgleich und legte in der Verlängerung den Siegtreffer nach, als er nach einem Lattentreffer per Kopf abstaubte.

Ronaldo sicherte sich auch den Torschützentitel des Wettbewerbs mit sechs Treffern. Der Pokal-Erfolg mit Al-Nassr war für CR7 der erste Titelgewinn seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Genauere medizinische Untersuchungen müssen nun ergeben, wie schwer die Verletzung von Ronaldo ist und wie lange er pausieren muss.